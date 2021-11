Tendances Première : L'impro en entreprise sur Auvio

LES TRIBUS

Camille Nerac, notre sexologue, nous explique en quoi la constellation familiale peut être un outil thérapeutique intéressant pour les questions de sexologie.



DOSSIER

L'impro en entreprise.

L'improvisation ne se cantonne plus aux joutes des matchs bien connus du grand public. Aujourd'hui, elle se réinvente, s'engage, propose des spectacles plus longs et pénètre des sphères nouvelles tel que l'entreprise ou l'école.

Détecter et travailler les softs skills (les fameuses compétences non techniques), améliorer les capacités d'écoute, d'observation et de collaboration, renforcer les possibilités de pensée créative, s'adapter aux changements tout en surmontant la peur de l'échec, libérer la parole, sensibiliser aux thématiques du harcèlement, des violences, ... L'impro a bien grandit.

On en parle avec Laurent Cadet du Théâtre L'Improviste, Peggy Pexy Green de « La compagnie qui pétille » et Philippe Gendebien Business Development Cluster Manager chez asbl Fost Plus.



TENDANCEURS

Notre zythologue Laurent Munster de ¿Mi-orge, mi-houblon" nous parle de la Heillig Hart Brouwerij qui produit ses saveurs au sein d'une église.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première