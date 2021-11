Tendances Première : Précarité des étudiants sur Auvio

LES TRIBUS

Allons-nous vers le 100% télétravail ? On parle de Full Remote, de génération Zoomer,..

C'est une vague de plus en plus visible, qui s'immisce peu à peu dans nos mondes du travail. Oui : le 100% télétravail, ou full remote, gagne du terrain.

Peu à peu de grosses entreprises annoncent faire la bascule, des métiers que l'on pensait peu ¿télétravaillables¿ s'y mettent, de plus en plus d'observateurs, jusqu'ici sceptiques, soulignent ses qualités, ... ou pas. À ce rythme-là, serons-nous tous, un jour, en full remote ou des travailleurs zoomer? Analyse avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



LE DOSSIER

Précarité des étudiants

Il y aurait aujourd'hui quelques 80.000 jeunes en situation de précarité étudiante en Belgique. Entre le minerval, les supports de cours, le logement, les transports, la nourriture et la vie sociale, on estime qu'une année d'étude sup' peut coûter jusqu'à 10.000€. Malheureusement, trop de jeunes ne sont pas assez informés sur toutes les aides existantes, ou n'osent pas les solliciter. Quel a été l'impact réel de la crise sanitaire sur les revenus des étudiants ? Quelles sont les différentes aides proposées par les services d'aide des universités et hautes écoles ou des CPAS ? Est-ce courant que des étudiants demandent ces aides aux CPAS ? Les possibilités actuelles de jobs étudiants ? On en parle avec Pierre Targnion Chargé de communication à la Fédération Infor Jeunes, Stéphanie Mureau, juriste Infor-Jeunes et Alain Vaessen, Directeur général de la Fédération des CPAS.



LES TENDANCEURS

L'influence du porno sur la sexualité des adolescents

Plusieurs excellents reportages ("Préliminaires" de Julie Talon / Envoyé spécial "la vie secrète de nos ados", " Les ados, le sexe et internet"... ) nous aident à explorer ce sujet délicat et encore trop tabou. Oui 85% des jeunes de 14 ans ont déjà vu au moins une fois un porno. Oui, le porno fait office d'éducation sexuelle pour beaucoup d'entre eux. À la suite du visionnage de ces reportages qui l'ont fortement interpellée, et son échange avec la sexologue NATHALIE COSIJNS, Ann Vandenplas tente de dégager des pistes pour que parents et professeurs puissent plus facilement aborder le sujet avec les jeunes.

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT Émission Tendances Première