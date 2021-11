Tendances Première : S'initier à la psychologie positive sur Auvio

LES TRIBUS?: Greenzy, un composteur d'intérieur made in Belgium



En Europe, 80% des déchets organiques sont incinérés alors qu'ils représentent 50% de notre poubelle. C'est en partant de ce constat que des ingénieures civiles ont décidé de relever le défi de développer Greenzy, un composteur d'intérieur pour les ménages afin d'aider un maximum de personnes à valoriser leurs déchets organiques. Avec les fondatrices Adélaïde Biebuyck et Laetitia Dupret. www.greenzy.be



LE DOSSIER?: S'initier à la psychologie positive (Ed. Eyrolles)



Favoriser le développement d'un bien-être durable et des compétences de résilience ? C'est ce que propose la psychologie positive. Grâce à une meilleure connaissance de soi, en identifiant ses forces et en accueillant ses émotions, elle permet de porter un regard différent sur son quotidien. Elle invite aussi à accepter ses vulnérabilités pour cultiver des relations authentiques et solidaires, et être en mesure de mieux faire face aux difficultés. On en parle avec l'autrice Rebecca Shankland, professeure des universités en psychologie à l'université Lumière Lyon 2.



LES TENDANCEURS?: Où est passé James Bond ? L'évolution de la représentation de l'homme blanc en publicité



L'homme n'a jamais échappé et n'échappe toujours pas aux stéréotypes, lui non plus. Aujourd'hui, l'homme blanc est principalement vu comme niais, voire pathétique. Pourquoi en est-on arrivés là? C'est ce que nous explique Aurélie Russanowska de BBDO.

