Tendances Première : Sortir l'auto-édition de ses clichés sur Auvio

LES TRIBUS?: Le Ligueur : ¿Ados et réseaux sociaux - Notifications à l'adresse des parents¿



Pour son numéro 20, Le Ligueur est parti sur le terrain afin de découvrir les pratiques des adolescents sur les réseaux sociaux et interroger des parents sur leur perception de l'usage de leurs jeunes. Avec Clémentine Rasquin, journaliste au Ligueur.



LE DOSSIER?: Sortir l'auto-édition de ses clichés



L'auto-édition est l'un des secteurs du marché du livre qui se développe le plus ces dernières années. Publier son livre de manière indépendante permet aux auteurs de garder le contrôle total sur le contenu, la conception et la promotion de leurs œuvres. Pour les nouveaux talents comme pour les auteurs expérimentés déjà édités de manière traditionnelle, l'auto-édition offre une liberté nouvelle et un potentiel passionnant en termes de développement et de conception. Il en résulte une variété de titres sans précédent, dont certains s'adressent à des marchés de niche, séduisant de plus en plus de lecteurs. Pourtant, la stigmatisation subsiste : pour certains, cet aspect de l'industrie des livres est encore considéré comme un dernier recours pour les écrivains...



Quels sont les avantages et inconvénients de l'auto-édition ? Les tendances actuelles ou encore les perspectives de ce secteur en ébullition ? On en parle avec l'autrice Larème Debbah, le responsable de la plateforme Le Livre en Papier Michaël Dubreucq et Charlotte Allibert, directrice générale de la maison d'auto-édition et agence littéraire française Librinova.



LES TENDANCEURS?: ¿Anna¿, une série sombre et poétique où la lutte pour la survie côtoie l'espoir



Julien Gilles décrypte pour nous la série ARTE "Anna¿, qui nous questionne sur la nature de l'Homme, la transmission, l'importance de la culture et le monde que nous laissons à nos enfants.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première