Tendances Première : Les aspects environnementaux et durables de la pandémie de Covid-19 sur Auvio

LES TRIBUS?: ¿L'intelligence émotionnelle à l'école et en famille¿ de Bruno Humbeeck



Avec Bruno Humbeeck, docteur en psychopédagogie à l'UMons, nous parcourons son dernier livre ¿L'intelligence émotionnelle à l'école et en famille : comment accompagner l'enfant dans la gestion de ses émotions ?¿ (à paraître aux éditions Mardaga). Parmi les nombreux outils permettant de stimuler l'intelligence émotionnelle : une ligne du temps des émotions, la couleur des mots et la palette des émotions.



LE DOSSIER?: Les aspects environnementaux et durables de la pandémie de Covid-19



Au cours des premiers mois de l'épidémie mondiale de Covid-19, la plupart des scientifiques se sont intéressés aux aspects médicaux, en particulier à l'épidémiologie et à la virologie. Peu à peu, l'impact réciproque de la qualité de l'environnement sur la transmission du virus et des effets du confinement pour contrôler la transmission ont été documentés. Il apparaît clairement que la maladie et la manière dont les pays limitent sa transmission ont également des aspects environnementaux et des répercussions sur la santé et la durabilité. On en parle avec Catherine Bouland (Présidente de l'Ecole de Santé Publique de l'ULB) et Lucette Flandroy (ancienne experte biosécurité pour le SPF Health, Food Chain Safety & Environment au fédéral).



LES TENDANCEURS?: Comment protéger sa peau pour l'hiver avec Rachel Dipinto



Rachel Dipinto (www.rachelessentielle.be) nous apprend quelles habitudes adopter pour bichonner sa peau par temps froid.

