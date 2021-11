Tendances Première : Tout ce qu'il faut savoir sur les voitures vertes sur Auvio

LES TRIBUS?: WoW! News



On décrypte les dernières nouvelles constructives de WoW! News avec Alastair McDonald, journaliste reporter et rédacteur en chef. Au programme cette semaine, la fin de la COP26 et une nouvelle application pour le magazine. https://wow-news.eu



LE DOSSIER?: Les voitures vertes



La conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) se termine ce vendredi. L'occasion pour nous de revenir sur l'un des sujets mobilité du moment : les voitures vertes. Tout ce qu'il faut savoir sur les « green cars », réglementations et changements à venir, nous en parlerons avec nos invités : l'avocat spécialiste en énergie et mobilité verte Maître David Haverbeke (Cabinet bruxellois Fieldfisher), le journaliste du Moniteur Automobile Olivier Duquesne et Yasmine Lamisse, notre chroniqueuse juridique.



LES TENDANCEURS?: Des gratins qui font du bien



Avec Aline Gérard, notre créatrice culinaire (www.latabledaline.be), on déguste des gratins qui font du bien.

