Tendances Première : Opération CNCD 11.11.11 - La question de l'alimentation dans les pays en développement sur Auvio

LES TRIBUS?: 100 idées géniales pour chasser la routine en famille



La crise sanitaire et les périodes de confinement rappellent aux familles l'importance de cultiver des relations positives, et de redonner du sens à un quotidien parfois trop routinier. Ce livre propose 100 activités variées, liées à la vie quotidienne, à vivre ensemble, adultes et enfants, à la maison ou dans un environnement proche. Certaines activités sont réalisables avec les plus petits, dès 2 ans. Inverser les rôles parents/enfants, faire un concert dans la cuisine, dîner dans le noir, dessiner un portrait de famille, plonger dans un bain de livres, camper dans le salon, observer la nature par ordre alphabétique... Autant d'idées inspirantes, gratifiantes et faciles à réaliser en peu de temps, qui stimuleront la créativité de chacun ! Avec l'auteur Philippe Brasseur.



LE DOSSIER?: Opération CNCD 11.11.11 - La question de l'alimentation dans les pays en développement



Une des conséquences de la crise du coronavirus dans les pays en développement est la crise alimentaire causée par les disruptions dans les chaînes d'approvisionnement et la hausse des prix alimentaires qui atteignent des niveaux records et font basculer des dizaines de millions de personnes supplémentaires dans la malnutrition. Un des enjeux de la COP26 et de la lutte contre le changement climatique est l'agriculture, qui est à l'origine de 25% des émissions mondiales de CO2. L'alternative au modèle agro-industriel actuel est l'agro-écologie, qui n'utilise pas d'énergie fossile ni d'engrais chimique et de pesticides. L'Opération 11.11.11, lancée en 1966 suite à l'appel de l'ONU pour éradiquer la faim dans le monde, finance de nombreux projets d'agro-écologie qui font leurs preuves en matière environnementale et sociale. Focus sur la question de l'alimentation dans les pays en développement avec Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD-11.11.11, et Benoît De Waegeneer (SOS FAIM).



LES TENDANCEURS?: L'importance de l'estime de soi



Une bonne estime de soi est un confort rarement acquis tout au long de notre vie. Quelle est la différence avec la confiance en soi ? Comment l'estime se construit-elle ? Pourquoi notre estime diminue ? Comment la rebooster ? Ann Vandenplas vous invite à découvrir "Le petit cahier d'exercices d'estime de soi" (Ed. Jouvence) pour réfléchir, se faire du bien et mieux comprendre les mécanismes de cet atout qu'est une bonne estime.

