Tendances Première : Quand le handicap fait son cinéma ! sur Auvio

LES TRIBUS

Stress et burn out chez les sages-femmes... et en général. avec Aline Schoentjes, sagefemme chez Amala (www.naissance-amala.be)



LE DOSSIER

Quand le handicap fait son cinéma ! The Extraordinay Film Festival

La 6ème édition du The Extraordinary Film Festival 2021 se déroulera du mercredi 10 au dimanche 14 novembre 2021 au Delta à Namur. Il propose au grand public une sélection éblouissante de courts et longs métrages, fictions ou documentaires, affichant justesse de ton et grande créativité, humour et émotion, sur le thème du handicap, mais également des débats, des spectacles et des invités prestigieux. En dix ans, cet événement bisannuel est devenu le festival le plus important du genre au monde en termes de notoriété internationale, de qualité et de fréquentation. L'occasion de plonger dans un univers qui souffre encore de trop nombreux clichés. On en parle avec Luc Boland, fondateur et directeur artistique du TEFF, Alice Declercq, l'une des 2 réalisatrices de AITO HARMONIA, Marilyn Liénart, directrice de l'asbl Gratte et Adda Abdelli, co-créateur, co-scénariste et acteur principal de la série télé "Vestiaires", membre du jury au TEFF.

https://www.teff.be/



LES TENDANCEURS

"Meta de Choc, le podcast qui m'a fait renoncer à mes dernières croyances". Avec Chrystelle Charlier www.imparfaites.be

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première