Tendances Première : L'Art Thérapie ou les bienfaits et les bonheurs de l'Art... sur Auvio

LES TRIBUS : Choisir la cohabitation ?

Avec Marc Van Beneden notaire honoraire, nous revenons sur la cohabitation.



LE DOSSIER : L'Art Thérapie ou les bienfaits et les bonheurs de l'Art...

À travers une sélection d'oeuvres emblématiques, Saverio Tomasella propose une balade qui stimule notre imagination et nourrit nos rêves. Nul besoin de connaissances artistiques pour sentir, percevoir, aimer... Chaque oeuvre, quels que soient l'école, l'époque ou le courant dans lesquels elle prend naissance, entre en résonance avec celle ou celui qui la regarde et lui transmet un message. Chaque tableau révèle un fragment de bonheur. C'est cet enseignement que nous dévoile Saverio Tomasella en nous conviant à découvrir dans un bouquet de Séraphine de Senlis notre moi profond, les premiers pas de l'enfance dans une scène de Vincent Van Gogh, ou encore le chemin de nos désirs dans une sculpture de Camille Claudel : tous les bonheurs de l'art pour changer de regard sur la vie.

Il sera notre invité avec Didier Barbieux pour son école en art thérapie, Rhapsodie.



LES TENDANCEURS : Rêverie et publicité !

Rêvasser, s'évader en pensées et préserver ce territoire inoccupé, c'est ce que nous propose Aurélie Russanowska de BBDO.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première