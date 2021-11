Tendances Première : Les arbres aussi font la guerre sur Auvio

LES TRIBUS : Des outils pour stimuler l'intelligence émotionnelle

Avec Bruno Humbeeck, docteur en psychopédagogie à l'UMons, nous parcourons son dernier livre ¿L'intelligence des émotions¿ (à paraître aux éditions Mardaga). Parmi les nombreux outils permettant de stimuler l'intelligence émotionnelle : une ligne du temps des émotions, un histogramme des émotions, la couleur des mots et la palette des émotions.



LE DOSSIER : Les arbres aussi font la guerre (HumenSciences Ed.)

Savez-vous que les arbres, au cours de leur longue vie, subissent des myriades d'agressions et de stress ? Ils luttent contre les insectes ravageurs, les microbes pathogènes, les plantes compétitrices ou parasites. Les forêts souffrent également des dérèglements climatiques et des changements environnementaux catastrophiques provoqués par les activités humaines : vagues de chaleur, tempêtes et tornades, sécheresses à répétition, maladies émergentes et exploitation excessive.

Pour survivre, les arbres déploient des systèmes de défense sophistiqués. Et parfois, pour s'adapter à un futur incertain, la forêt n'a d'autre choix que d'entamer une lente migration.

Grand scientifique et conteur hors pair, Francis Martin partage avec nous sa connaissance et sa passion des arbres. Parce que nos destins sont intimement liés à ces géants aux pieds d'argile, ce livre plein de grâce porte un puissant message écologique. En sauvant la forêt, c'est nous que nous sauverons.

Francis Martin est notre invité.



LES TENDANCEURS : Des bitcoins pour rire ?

Avec Fanny Carbonnel on décrypte les cryptomonnaies : Shitcoins / Meme coins / Monnaies « blagues ».

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première