Tendances Première : Lady Sapiens : que savons-nous de la femme de la Préhistoire ? sur Auvio

La campagne de financement participatif du film documentaire « Moins, c'est mieux ! » a été lancée le 18 octobre 2021. Le réalisateur Rino Noviello ainsi que l'asbl Les Amis de la Terre - Belgique préparent ce documentaire afin d'explorer la dimension collective et politique de la décroissance. www.kisskissbankbank.com/fr/projects/moins-c-est-mieux



Lady Sapiens : que savons-nous de la femme de la Préhistoire ?

Trente-trois des plus grands spécialistes mondiaux (préhistoriens, anthropologues, archéologues, ethnologues, généticiens) tentent de répondre à la question dans cette enquête inédite. Chapitre après chapitre, les idées reçues et les préjugés sont déconstruits, preuves à l'appui, afin de redonner à Lady Sapiens toute sa place dans l'histoire de l'humanité. On la croyait faible et sans défense, on la découvre chasseresse, combative et puissante. On la pensait bestiale et primaire, la science révèle qu'elle maîtrisait de nombreux savoirs et prenait soin de son corps et de son apparence. On l'imaginait soumise, elle était respectée, honorée, vénérée... Son souffle, ses pas, ses gestes retrouvés, nous invitent à redécouvrir l'histoire de nos origines. Une histoire sensible et plus juste de femmes et d'hommes unis dans une destinée commune dont nous sommes les héritiers. Lady Sapiens (Ed. Les Arènes), par Jennifer Kerner, Éric Pincas et Thomas Cirotteau. Thomas Cirotteau, auteur et réalisateur (Qui a tué Néandertal ?) est notre invité.



Le zythologue Laurent Munster de ¿Mi-orge, mi-houblon" nous présente le festival des brasseurs amateurs qui se tient le 13/11 à Bruxelles.

https://beer.be/agenda/bha-festival-2021/

