Tendances Première : COP 26 : Comment agir pour plus de justice sociale et écologique ? sur Auvio

LES TRIBUS : La notion de majorité sexuelle

Marie-Laure Mathot, journaliste au Ligueur, nous propose de questionner la notion de majorité sexuelle. En ce moment, un cadre légal est en train d'être mis en place. Mais les professionnelles de la jeunesse et de l'adolescence insiste sur la nécessaire éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle de nos jeunes !



LE DOSSIER : COP26 - Comment agir pour plus de justice sociale et écologique ?

La Cop 26 vient de débuter à Glasgow en Ecosse. Cent nonante-six Etats sont autour de la table pour enfin fixer des modalités pratiques qui permettront de maintenir la hausse des températures en deçà de 2°C voire de 1,5 °, comme initialement prévu dans l'accord de Paris de la Cop 21. Enjeux colossaux donc pour cette nouvelle édition de la Cop ! Cédric Chevalier, ingénieur de gestion, économiste, fonctionnaire de l'environnement et actuellement détaché comme conseiller du gouvernement veut rester optimiste et nous propose dans son essai « Terre en vue ! » (Editions Luc Pire) une alternative, le Pacte social-écologique « qui place l'autonomie au centre, tout en réintégrant les limites de la Biosphère. » Il nous incite à être des citoyens actifs pour agir concrètement sur ce nouvel horizon ! Tout comme, la campagne d'Oxfam Magasins du Monde qui nous rappelle qu'être un consommateur responsable nous permet de poser des actes pour une meilleure justice climatique ! Cédric Chevalier, auteur et Patrick Veillard, chargé de recherche et de campagne pour Oxfam-Magasins du Monde sont les invités de Véronique Thyberghien.



LES TENDANCEURS : Kalifat, une série suédoise sur la radicalisation islamiste

Avec Julien Gilles, on décrypte l'excellente production suédoise : Kalifat.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première