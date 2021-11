Tendances Première : « Touche pas à ma mer », un livre aux Editions Tana sur Auvio

LES TRIBUS : Coparentalité et parentalitéS

Lirim Tasdélèn, psychopédagogue et sexothérapeute, spécialiste des questions de genre aborde la question : « Coparentalité, ou parentalitéS, au pluriel, un nouveau concept ? »





LE DOSSIER : « Touche pas à ma mer » de Juliette LAMBOT (Tana éditions)

Essentiel à l'équilibre climatique de notre planète, l'océan reste un grand mystère. Pour mieux comprendre son importance et sa fragilité, Juliette Lambot, rédactrice en chef de Thalassa, lui donne la parole en nous invitant à nous mettre à sa place, et à observer le monde avec ses yeux... Lui qui nous a vus naître, naviguer, explorer, consommer, va nous raconter son histoire, notre histoire, de la formation des océans à l'apparition de la vie jusqu'à la relation nouée avec l'Homme au fil des siècles. À ce récit poétique s'ajoutent les témoignages de scientifiques, militantes et militants, photographes naturalistes, tous engagés pour sa sauvegarde. Ces parcours croisés vont nous plonger au cœur des océans, l'endroit le plus méconnu de notre biosphère, et de nous intimer d'agir, car la nature est résiliente, la réparation possible...



LES TENDANCEURS : Cosmétique Bio : Les eaux micellaires

Avec Rachel Di Pinto (www.rachelessentielle.be) on en apprend plus sur les eaux micellaires.

