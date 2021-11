Tendances Première : Emission de 10H à 11H Un influenceur, des documentaires et de la seconde main... sur Auvio

LES TRIBUS 1 : Noholito, un influenceur qui n'a pas peur de ses angoisses.

De son vrai nom James, Noholito est un jeune influenceur (Instagram, TikTok...) qui compte à son actif plus de 4 millions de followers. Il partage son quotidien, sans filtre, accompagné de ses fidèles compagnons Pamela, Serge et Simone, dans le sud-ouest de la France. Et parfois, il est accompagné de sa maman. Il n'hésite pas à parler de santé mentale et notamment des crises d'angoisses. Aujourd'hui, il publie « 28 ans d'angoisse - Parce qu'il est possible de vivre avec ! » (First Editions)



LES TRIBUS 2 : Le Mois du Doc, pour découvrir le cinéma du réel de chez nous

Le cinéma documentaire belge francophone sera une nouvelle fois à l'honneur tout au long du mois de novembre à l'occasion du Mois du Doc, initiative du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel. Une mise en lumière de la richesse de notre cinéma du réel à vivre au travers de projections, rencontres et événements aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles mais aussi en TV sur la RTBF et en VOD sur Sooner.be et Auvio. On en parle avec Jeanne Brunfaut, Directrice générale adjointe du Centre du Cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles.



LES TENDANCEURS : Faut-il choisir Vinted ?

Avec Mélanie Guisset de Melting.green, on se pose la question de savoir si Vinted est un bon plan pour les secondes mains.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première