Tendances Première : Travailler ? Pourquoi faire ? sur Auvio

LES TRIBUS : Pouvons-nous ¿copier-coller¿ le modèle danois du travail ?

Flexibilité pour les employeurs, sécurité pour les employés, le modèle de ¿flexicurité¿ mis en place par le système danois est-il transposable en Belgique ? La démarche danoise suppose un fort investissement dans les indemnités versées, la reconnaissance de droits mais aussi de devoirs pour les salariés, et l'adhésion des organisations syndicales. Des points sensibles en Belgique mais aussi des pistes d'inspiration alors qu'une délégation menée par le Roi est en observation du modèle depuis lundi. Analyse avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



LE DOSSIER : Travailler ? Pourquoi faire ?

Que faisons-nous au monde ? Au centre de cette interrogation anxieuse, aux dimensions écologiques, sociales et existentielles, trône le travail, pilier de notre société. Quel est devenu le sens du mot « travail » aujourd'hui ? Marie-Anne Dujarier, sociologue, nous présente son livre "Troubles dans le travail" (Editions PUF).



LES TENDANCEURS : Les 30 femmes qui ont marqué l'Histoire de la Belgique

Alors que les femmes brillantes restent les grandes absentes des manuels d'histoire, la journaliste Audrey Vanbrabant nous propose une BD réjouissante : ¿Les 30 femmes qui ont marqué l'Histoire de la Belgique¿ (Editions Auzou). Accessible dès 8 ans, le livre est ludique et instructif et plaira aux petits comme aux grands, tout en rappelant le parcours incroyable de certaines de nos compatriotes. Ann Vandenplas nous en parle.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première