Tendances Première : Devenez votre propre Psy sur Auvio

LES TRIBUS : L'intelligence des émotions

Bruno Humbeeck, docteur en psychopédagogie (UMons), nous parle de son dernier ouvrage ¿L'intelligence des émotions¿ (à paraître aux éditions Mardaga). Parmi les nombreux outils permettant de stimuler l'intelligence émotionnelle : un immeuble à trois étages, un petit vélo à quatre roues et un passage par trois guichets...



DOSSIER : Devenez votre propre Psy (Allary Editions)

Une neuroscientifique et un thérapeute allient théorie et pratique pour que vous puissiez enfin devenir votre propre psy et vous libérer de vos entraves ! Anxiété, peurs, stress, conflits, impulsivité, colère, déprime, manque de confiance en soi... relèvent de mécanismes cérébraux qui se sont mis en place, à notre insu, au fil de notre vie. Pour les apaiser, il nous faut être maître de notre cerveau, comprendre son fonctionnement et apprendre à agir sur lui. C'est ce que nous proposent Anne-Hélène Clair, docteure en neuro-sciences et Vincent Trybou, psychologue et psychothérapeute. Ils allient théorie et pratique pour mettre à notre disposition une boîte à outils efficace. Nous pouvons ainsi transformer nos comportements délétères, calmer nos émotions virulentes et déconstruire nos pensées négatives.

Plus qu'un ouvrage scientifique, ce livre vulgarise les connaissances établies sur le cerveau et leur donne une application concrète, au quotidien, pour rééduquer nos neurones. À l'inverse d'un livre de développement personnel, il ne s'appuie pas sur une méthode unique, miracle, mais emprunte aux théories validées en neurosciences les outils pratiques les plus adaptés à chaque situation. Le travail sur vous commence ici : devenez votre propre psy et libérez-vous enfin de vos entraves !



TENDANCEURS : Réseaux sociaux, les 10 tendances rassurantes

Chrystelle Charlier (www.imparfaites.be) partage les 10 tendances des réseaux sociaux qui la rassurent.

