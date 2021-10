Tendances Première : Semaine de l'info Constructive - Parler du monde autrement sur Auvio

LES TRIBUS : Salon Hope : Pour changer le monde !

Le salon HOPE revient à l'Arsenal de Namur pour sa 6ème édition ces 23 et 24 octobre 2021.

HOPE est un événement hybride rassemblant des initiatives positives pour la société et des solutions concrètes pour changer le monde. On en parle avec Adelaïde Blondiaux.



LE DOSSIER : Semaine de l'info Constructive - Parler du monde autrement

Du 18 au 24 octobre, les médias francophones participent à la troisième édition de la Semaine de l'Info Constructive.

En proposant une vision plus nuancée de la société, le journalisme constructif enrichit les pratiques journalistiques : il défend, dans les lignes éditoriales, une vision 360° (The Full Picture), des sujets d'information traités sous l'angle des perspectives et/ou des solutions et un traitement adéquat de l'actualité (ton, vocabulaire, illustration). Et ce quel que soit le domaine : économie, science, vivre ensemble, consommation, culture, éducation, agriculture... On en parle avec Yasmine Boudaka, coordinatrice et David Domingo Santamaria, Président du Master en Journalisme à l'ULB



LES TENDANCEURS : Vers une mode plus consciencieuse

Avec Mélanie Guisset, de melting.green nous découvrirons des bons plans pour «une mode plus consciencieuse » et inclusive.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première