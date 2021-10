Tendances Première : Notariat et conséquences dues à la pandémie Covid sur Auvio

LES TRIBUS

Quelques conseils lecture avec Déborah Danblon :

Push de Annelise Heurtier (Casterman)

Terrain frère de Sylvain Pattieu (Ecole des Loisirs)



DOSSIER

Notariat et conséquences dues à la pandémie Covid.

Vivre différemment les prochaines années à cause du COVID19, c'est aussi une réalité pour les questions notariales : coliving, déplacement vers les zones plus rurales, transformation des lieux de vie en lieux de travail, installation à l'étranger, ... Nous ferons le point avec nos notaires Valérie Masson (Brabant Wallon) et Marc Van Beneden (BXl) qui répondront à vos questions .



TENDANCEURS

Ce mois-ci, pas de voyage lointain pour François Mazure. Du coup, focus sur un hôtel hors du commun en plein centre de Bruxelles !

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première