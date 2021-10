Tendances Première : L'école Démocratique sur Auvio

LES TRIBUS

Comme chaque année, le Ligueur propose sa sélection de jeux et jouets, testés par des lecteurs, pour les fêtes de fin d'année. On en parle avec Yves Marie Vilain et Romain Brindeau, journalistes du magazine.

LE DOSSIER

L'école Démocratique

Il y a toujours un peu de notre société dans les romans d'Alia Cardyn et c'est encore le cas avec son dernier livre : « Archie » (Robert Laffont).

Archie, seize ans, est placé en institution. Sa mère, toxicomane, est incapable de s'occuper de lui. Au lieu de consentir à ce quotidien qui l'enferme, Archie lutte. Un jour, un rêve se dessine. Tout quitter pour rejoindre à pied une école où les enfants sont libres d'apprendre ce qui les intéresse vraiment.

On parlera « école démocratique » avec Alia Cardyn.



LES TENDANCEURS

La série SOULMATES, dispo sur Amazone Prime nous questionne sur le choix de l'amour. Pourrait-on remettre entre les mains d'une technologie notre capacité à tomber amoureux. De manière plus large : quelle place devons-nous laisser aux technologies dans nos vies et dans les choix que nous posons ? C'est Julien Gilles, notre passionné de séries qui décortique Aujourd'hui Soulmates.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première