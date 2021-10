Tendances Première : Les Parents aussi ont besoin d'amour sur Auvio

LES TRIBUS : La bibliothérapie et le projet européen Love for Livres



Love for Livres promeut les livres et la lecture au service de l'impact social et du bien-être. Essentielles pour pérenniser la diversité culturelle, les bibliothèques garantissent un accès libre et égal à la culture pour tous. Même si les sciences cognitives tendent à prouver que les livres sont des outils très efficaces pour susciter l'empathie, augmenter la durée d'attention et accompagner positivement les changements de comportement, les bibliothèques et la lecture perdent indéniablement du terrain au profit d'Internet, des réseaux sociaux ou des jeux vidéo, fait accentué par les confinements successifs de la crise du Covid-19. Par ailleurs, on remarque un fossé culturel considérable en Union européenne entre les catégories socio-professionnelles les plus favorisées et les personnes à faible revenu. Il est donc grand temps pour les bibliothèques publiques de se réinventer ! http://loveforlivres.com/



Avec la bibliothécaire Coraline Van der Voort et la bibliothérapeute Maggy Leoncelli.



LE DOSSIER : Les Parents aussi ont besoin d'amour (Ed. Odile Jacob)



«?Les parents aussi ont besoin d'amour. Tout au long de ma carrière, j'ai écouté des parents et des enfants, je les ai aidés à répondre à leurs doutes réciproques. Au-delà des apparences, leurs désirs de se sentir aimés étaient toujours présents, souvent sans qu'ils l'expriment clairement. La peur de n'être pas suffisamment aimé est naturelle et normale. La relation parent-enfant est fondée dès l'origine sur une affaire de cœur. Qui peut douter que le partage des sentiments soit la meilleure chose au monde?? Le partage et l'écoute sont les secrets d'une éducation heureuse.?»



En explorant les composantes de cet amour qui naît dès les premiers jours de la vie, on comprend qu'il est important d'apprendre aux enfants à montrer leurs sentiments et aux parents à aimer leurs enfants pour entretenir ce lien si essentiel. Alain Braconnier est psychologue, psychiatre, responsable de la formation APEP au CHU Pitié-Salpêtrière, professeur émérite de l'École des psychologues praticiens. Il est l'auteur de grands succès comme Mère et Fils, Les Filles et les Pères, Être parent aujourd'hui, Protéger son soi, Optimiste, L'Enfant optimiste, ou encore On ne m'écoute pas?! ou La Peur du futur.



LES TENDANCEURS : L'auto-bronzant naturel et l'anti-âge à l'argousier



Découvrez les vertus de l'auto-bronzant naturel et de l'anti-âge à l'argousier avec Rachel Dipinto. www.rachelessentielle.be

