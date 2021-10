Tendances Première : Soutenir les familles bilingues ! sur Auvio

LES TRIBUS : Le bonheur au travail, c'est possible ?

Encore plus en ces temps de changement, nous sommes nombreux à nous demander : pourquoi donc se lever chaque matin pour bosser (à la maison ou sur le terrain) ? Nous avons parfois envie d'envoyer balader notre job - et nos collègues -, quand le lendemain nous sommes électrisés par nos challenges... Adoré, saoulant, frustrant, aimé à nouveau... nous entretenons une relation bien compliquée avec notre boulot ! Notre motivation professionnelle est un savant mélange qui évolue au cours de nos vies. Peut-on un jour s'avérer 100% heureux au boulot ? Analyse avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



LE DOSSIER : Soutenir les familles bilingues !

Avec le développement des écoles en immersion, du programme d'échanges européen Erasmus, et même l'apparition de crèches qui proposent un début d'apprentissage de l'anglais aux tout-petits, de plus en plus de familles utilisent désormais plusieurs langues au sein du foyer ! Mais comment fonctionner au mieux au sein d'une famille bilingue ou multilingue ? Certains parents ont parfois besoin de soutien ! On en parle avec Catherine Bouko, maître de conférences en communication multilingue à l'Université de Gand et coordinatrice du projet ¿Erasmus+ PEaCH¿.



LES TENDANCEURS : "La photothérapie ou quand l'art vous soigne..."

Dans une époque où les filtres et Photoshop nous offrent des images de modèles irréels, la photothérapie est un véritable moment de rencontre avec soi. Ann Vandenplas nous en parle...

