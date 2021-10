Tendances Première : J'ai pas les codes ! sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Alastair McDonald, journaliste reporter, rédacteur en chef, on décrypte les dernières nouvelles constructives du magazine WOW!News (https://wow-news.eu)



DOSSIER

J'ai pas les codes ! (Ed. Albin Michel)

Faites-vous partie de ces personnes dites « atypiques » (hypersensibles, surefficientes, surdouées et autres « pense-trop »...) qui se sentent parfois en décalage avec les autres et qui ont du mal à trouver leur place dans la société ? Multipliez-vous les maladresses et les gaffes au risque de vous mettre - bien malgré vous - les gens à dos et d'être les premiers à en souffrir ? Détestez-vous les réunions stériles et interminables, les bavardages futiles dans les soirées, les règles injustes, les dress codes arbitraires, les problèmes non résolus...?

Le diagnostic est clair : il vous manque les codes pour comprendre le monde qui vous entoure !

Le dernier livre de Christel Petitcollin, conseillère et formatrice en communication et développement personnel, conférencière et écrivaine, sera votre mode d'emploi, votre précieuse boussole pour apprendre à naviguer avec discernement dans les eaux troubles de la société, sans vous échouer naïvement sur les récifs de l'incompréhension réciproque. Christel Petitcollin est notre invitée, en direct.



TENDANCEURS

Avec Chrystelle Charlier (www.imparfaites.be)

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première