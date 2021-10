Tendances Première : Les Low-tech, ces technologies de la débrouille, peuvent-elles changer le monde ? sur Auvio

LES TRIBUS

Le Vilar et l'UCLouvain unissent leurs expertises artistiques et scientifiques pour créer

BRAINSTORM : un focus pluridisciplinaire qui mêle Arts et Sciences. L'objectif ? Nourrir les

Propositions artistiques de l'expertise universitaire et enrichir la recherche grâce à la création. On en parle avec Yvain Juillard, metteur en scène et biophysicien spécialisé dans la plasticité cérébrale.



LE DOSSIER

Les Low-tech, ces technologies de la débrouille, peuvent-elles changer le monde ?

Un catamaran pas comme les autres a pris le large le 23 février 2016 pour une expédition de 5 ans autour du monde à la recherche d'inventions ingénieuses : les Low-tech. Sur le Nomade des Mers, véritable bateau-laboratoire, une équipe de passionnés a trouvé des solutions simples à nos problématiques environnementales, économiques et vitales. « Si un bateau peut accueillir autant de Low-tech, un habitat peut très bien faire de même. »

L'ingénieur Corentin de Chatelperron, initiateur de cette expérience et fondateur de l'association Low-tech, ainsi que la Belge Caroline Pultz, exploratrice low-tech, membre de l'équipage du

« Nomade des Mers » depuis 2020, sont les invités de Tendance Première pour partager cette fabuleuse aventure.

https://lowtechlab.org/fr

(20+) Low-tech Lab | Facebook

https://www.youtube.com/channel/UCu6mFdACj_quODcUujiT62Q



LES TENDANCEURS

Quand la publicité nous dit d'écouter notre corps.

Notre corps nous parle, il faut l'écouter. Mais bien souvent on ne le fait pas.

Dans la publicité, c'est pareil : on se nourrit et on se retranche parfois aussi derrière des études quantitatives et déclaratives pour juger de la créativité d'une campagne. Et si là aussi on écoutait son corps ? On en parle avec Aurélie Russanowska de BBDO.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première