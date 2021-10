Tendances Première : Festival Alimenterre du samedi 9 au samedi 16 octobre 2021 sur Auvio

LES TRIBUS : Littérature pour nos ados : Histoires de sorcières !

Sorcières d'aujourd'hui et de jadis. Qui sont les sorcières et les sorciers ? Conseils lectures avec Déborah Danblon :

Maryline Desbiolles illustré par Laurie Lecou - Violante - Éditions École des Loisirs

Finbar Hawkins traduit de l'anglais par Emmanuel Gros - Jusqu'au dernier - Éditions Casterman.



LE DOSSIER : Le Festival Alimenterre

La 13ème édition du Festival Alimenterre aura lieu du samedi 9 au samedi 16 octobre à Bruxelles et en Wallonie (Arlon, Namur, Liège, Charleroi, Mons, Ottignies-LLN). Au programme : des rencontres-débats, des courts-métrages, des animations, des (ciné-)concerts, ainsi que de nombreux moments festifs et une sélection de films documentaires qui dénoncent les désordres agricoles et alimentaires dans le monde et proposent des alternatives pour relever ces défis à l'échelle locale et globale. On en parle avec Sabrina Serra pour le Festival Alimenterre, François Cajot, responsable pour SOS Faim des partenariats en RDC qui suit de près les projets d'agriculture durable sur place et Benjamin Stienon producteur du film « Amuka, l'éveil des paysans congolais »



LES TENDANCEURS : Protéger sa crypto-monnaie

Avec Fanny Carbonnel, nous découvrons les cryptomonnaies, et cette semaine on parle de protection de ses gains.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première