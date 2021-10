Tendances Première : Les nouvelles personnalités difficiles sur Auvio

LES TRIBUS

Le jeune, l'adulte et le professionnel, vous avez dit lien social ?

A l'école, en famille, au travail, en institution... les liens sociaux sont partout et sont une des clés de notre bien-être. Quelle forme prennent ces liens dans les rapports éducatifs, sociaux, professionnels, thérapeutiques ? Comment se construisent-ils dans l'enfance et l'adolescence, que déterminent-ils et quels impacts ont-ils sur la santé mentale de l'adulte ? Ce sera l'objet d'une conférence qui aura lieu le 15 octobre à Ottignies, notamment en présence du Dr. Pierre Schepens, psychiatre et directeur de Sylva médical.

http://www.archipelbw.be/archipel/le-jeune-ladulte-et-le-professionnel-vous-avez-dit-lien-social/



DOSSIER

Les nouvelles personnalités difficiles (Odile Jacob)

Comment établir de bonnes relations avec des personnes dont les traits de caractère entraînent souffrance pour elles-mêmes ou pour autrui??

Qu'elles soient trop impulsives, trop susceptibles, trop méfiantes, trop anxieuses, trop dépendantes, trop instables ou tirant toujours la couverture à elles, le fonctionnement psychologique des personnalités difficiles est aujourd'hui mieux compris qu'auparavant.

François Lelord et Christophe André proposent leurs conseils, issus de la science et de leur expérience de médecins et de thérapeutes, pour résoudre les difficultés de la vie aux côtés de ces personnes. L'occasion d'avoir une réflexion sur nous-même et de faire évoluer ainsi notre propre manière d'être avec autrui?!



TENDANCEURS

Eric Mazuy (www.askmewine.eu ) décortique pour nous quelques clichés du vin.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première