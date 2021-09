Tendances Première : Apprendre les bons réflexes dans l'univers des perturbateurs endocriniens. sur Auvio

30/09/21



LES TRIBUS

Des clés pour mieux communiquer, par Camille Nérac, notre sexologue.



DOSSIER

Apprendre les bons réflexes dans l'univers des perturbateurs endocriniens.

Les hormones intriguent, voire inquiètent. Que dire alors des perturbateurs endocriniens ? Ils font peur car ils sont nombreux et insaisissables, et leurs effets sur la santé sont, en outre, multiples. Comment les comprendre et s'en prémunir ? Où se trouvent-ils ? En quoi sont-ils dangereux, et à quels moments de la vie particulièrement ? Les auteurs de « Les perturbateurs endocriniens - Comment les cerner pour s'en protéger ? » (Ed. Mardaga) proposent plutôt que d'apporter des réponses toutes faites, de les construire avec eux. Anne-Simone Parent, est Docteure en médecine et en sciences biomédicales et pédiatre endocrinologue, elle poursuit les recherches du Dr Jean-Pierre Bourguignon sur le mécanisme du déclenchement de la puberté dans le cerveau et ses perturbations par l'environnement.



TENDANCEURS

Le 30 septembre, c'est la journée mondiale de la mer. Et Nathalie Masset notre sommelière du thé en profitera pour nous conter l'histoire mouvementée de l'acheminement du thé par voie maritime, de l'influence des courants marins sur le goût des feuilles de thé et des blends à base d'algues bienfaisantes pour la santé.

https://www.teaside.be/

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première