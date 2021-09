Tendances Première : LEA, un programme pour accompagner les patients atteints de cancer sur Auvio

LES TRIBUS

E&T Day, pour la transition numérique et la transition écologique de l'entreprenariat.

Une journée exceptionnelle en 6 temps : 4 rencontres-débats, pour engager la conversation autour de la thématique centrale et 5 ateliers participatifs, pour approfondir les échanges sur des cas pratiques ; à LLN le 7 octobre. Présentation avec Jean Olivier Collinet de JobYourself.

DOSSIER

LEA, un programme pour accompagner les patients atteints de cancer

70 000 cas de cancer sont diagnostiqués chaque année en Belgique. Pourtant, face à cette maladie, patients, proches et soignants sont souvent démunis : comment gérer l'impact émotionnel d'un tel diagnostic ? Élaboré en partenariat avec plusieurs associations de patients et le laboratoire Servier, le programme LEA souhaite améliorer, via 3 projets concrets, l'encadrement des personnes atteintes d'un cancer et de leur entourage.

On en parle avec Dr Julien Tiete, psychologue spécialisé en oncologie à l'Hôpital Érasme, Stefan Gijssels, patient et fondateur de l'association de patient www.patientexpertcenter.be et Valérie Van der linden, Medical Advisor Oncology, responsable du programme.

TENDANCEURS

"Une femme qui aime le sexe est une salope", "Les hommes pensent tout le temps au sexe", "Les femmes n'arrivent pas à faire l'amour sans sentiments". Des clichés et des stéréotypes tellement ancrés qu'ils paralysent la sexualité féminine et masculine... sauf que là on est en 2021 ! Il serait temps que ça bouge et c'est pour cela que SARA MARTIN a créé" Nicole magazine". Un média digital, féministe et authentique qui parle corps, sexualité et plaisir féminin librement. Nicole magazine sortira prochainement un magnifique bouquin "Dîner avec Nicole". Ann vandenplas vient nous en parler.

