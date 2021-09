Tendances Première : Résistance, résonance - Les convivialistes (Ed. Le Pommier) sur Auvio

LES TRIBUS

Depuis, 3 ans, un village qui rassemble en un seul lieu des produits non alimentaires réalisés par des artisans qui utilisent des ressources issues des filières de réemploi et de recyclage, c'est Yuman Village. On en parle avec Quentin de Crombrugghe et Christel Droogmans, les co-fondateurs de Yuman



LE DOSSIER

Résistance, résonance - Les convivialistes (Ed. Le Pommier)

Comment éviter l'écueil où le néolibéralisme nous a conduits ? Pour parer aux logiques d'accélération et de croissance, qu'il identifie comme étant à l'origine de l'aliénation contemporaine, le sociologue Harmut Rosa a dessiné une voie, magistrale : un rapport au monde renouvelé. À rebours de l'instrumentalisation que nous impose la société moderne, il nous invite à une relation vivante, responsive. En un mot, à la « résonance », seule en mesure de nous sortir de l'ornière sans violence.

Mais ce concept est-il assez puissant pour penser une nécessaire transformation ? La résonance est subversive, mais un renouvellement en profondeur peut-il faire l'économie de la rupture ? Les convivialistes dont les contributions sont ici réunies s'interrogent : comment éduquer les générations futures à un nouveau rapport au monde ? Comment se former pour transformer ? Faut-il entrer en résonance ou en résistance ?

Les convivialistes promeuvent une philosophie politique de la vie en commun (de la convivance), un « art de coopérer en s'opposant sans s'entretuer ».



LES TENDANCEURS

Avec Aurélie Russanowska de BBDO, nous parlerons de la cancel culture : quel impact pour les marques ? Anticiper ou réagir ? Supprimer ou assumer ? Est-ce un enjeu réel pour les marques ?

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première