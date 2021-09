Tendances Première : Tout ce qu'il faut savoir sur la migraine... sur Auvio

LES TRIBUS :

WOW! News: Avec Catherine Bahl, spécialiste en communication non-violente.





LE DOSSIER : La semaine de la migraine (du 27/09/21 au 02/10/21)

A l'occasion de la 9ème édition de la Semaine de la Migraine, des experts et neurologues belges de renom ont présenté les résultats d'une grande étude belge menée en 2021, traitant des mythes et idées reçues autour de la migraine ainsi que leur impact sur le parcours de soin des personnes souffrant de migraines. En effet, 18% des Belges pensent que la migraine se caractérise uniquement par des maux de tête. Or, la maladie peut également se présenter sous forme de vertiges, de vomissements ou encore d'une forte sensibilité à la lumière. Quels sont ces mythes qui circulent encore en Belgique ? Quelles sont les principales sources d'informations consultées par les personnes migraineuses ? Quelles sont les raisons qui empêchent les migraineux de consulter ?

Aujourd'hui, on déconstruit les mythes avec Christian Gérard, patient migraineux depuis près de 50 ans et également Président de la Ligue belge contre les Céphalées et le Professeur Gianni Franco, neurologue au CHU-UCL Namur-Dinant, ULiège et également Président de « Ensemble pour le Cerveau ».



LES TENDANCEURS : Les plateformes de monnaie virtuelle

Fanny Carbonnel nous expliquera comment s'inscrire sur les plateformes de monnaie virtuelle.

