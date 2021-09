Tendances Première : La prévention du suicide chez les jeunes sur Auvio

23/09/21



LES TRIBUS

"Du primaire au secondaire. Les outils pour un passage réussi" (Ed. La Boîte à Pandore). Avec Sophie Vanden Plas, professeure de français pendant 15 ans, spécialisée en méthodologie d'apprentissage et organisatrice du festival Out of the books, un festival des pédagogies innovantes, qui se déroulera pour la 3ème année les 15 et 16 octobre prochain.

https://www.festivalootb.com/



DOSSIER

La prévention du suicide chez les jeunes

La santé mentale de la population aurait été mise à mal pendant cette pandémie. D'après plusieurs études européennes, les femmes et les jeunes auraient été plus impactés. Le nombre d'appel au Centre de Prévention du Suicide a d'ailleurs augmenté de 50 % cette année.

On fait le point sur la situation avec Nicolas Miest, Psy spécialisé dans l'accompagnement de la crise suicidaire et l'accompagnement dans le deuil après un suicide et le Pr. Marie Delhaye, Chef du service de psychiatrie infanto-juvénile à l'Hôpital Erasme.



TENDANCEURS

On voyage avec le globe-trotter François Mazure qui nous emmène dans les montagnes suisses d'été.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première