Tendances Première : Désapprendre pour innover sur Auvio

LES TRIBUS

En collaboration avec TAM TAM qui réalise une capsule vidéo qui sera diffusée sur la trois le 29/10, Le Ligueur propose un dossier sur le sexisme ordinaire.

On en parle avec Marie-France Zicot des CEMÉA (les Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Éducation Active) et Thierry Dupiereux rédacteur en chef du Ligueur.



DOSSIER

Désapprendre pour innover (Ed. Mardaga)

Dans un contexte sociétal et technologique en perpétuelle mutation, les entreprises sont poussées à innover constamment. Mais innover n'est pas un but en soi : il faut créer une nouvelle valeur ! Sinon, on se perd dans l'innovation washing. Dans Désapprendre pour innover, Maximilien Brabec démontre que le collectif doit disrupter pour innover véritablement. Cela nécessite, dans un premier temps, de désapprendre, de laisser derrière soi ses certitudes. Il invite ainsi son lecteur à l'errance et à la curiosité... pour trouver des opportunités sans les avoir cherchées. Le défi pour les entreprises est donc de tourner le dos à leurs croyances, sans pour autant perdre en efficience.



TENDANCEURS

Féru de fiction, de séries télé et de sociologie, Julien Gilles viendra régulièrement décortiquer les séries à succès et nous expliquer ce qu'elles disent de notre société.

Aujourd'hui : ClickBait !

