Tendances Première : L'enfer numérique - Voyage au bout d'un like sur Auvio

LES TRIBUS

L'association Molembike propose des cours pour apprendre à rouler à vélo, à des femmes essentiellement. Avec Riet Naessens, co-organisatrice des Hirond'ELLES



DOSSIER

L'enfer numérique - Voyage au bout d'un like (ed. les Liens qui Libèrent)

Comment se douter qu'un simple Like envoyé depuis nos smartphones mobilise ce qui constituera bientôt la plus vaste infrastructure édifiée par l'homme ? Que cette notification, en traversant les sept couches de fonctionnement d'Internet, voyage autour du monde, empruntant des câbles sous-marins, des antennes téléphoniques et des datacenters implantés jusque dans le cercle arctique ? Le monde « dématérialisé » du numérique, indispensable pour communiquer, travailler et consommer, s'avère bien plus tangible que nous ne voulions le croire. Il absorberait aujourd'hui 10 % de l'électricité mondiale et représenterait près de 4 % des émissions de CO2 de la planète. Or nous peinons à appréhender ces impacts, tant nous sommes embrumés par le mirage du cloud, pur et éthéré. Il faut pourtant nous rendre à l'évidence : si « nuage » il y a, celui-ci est noir de pollution. Quelle est la géographie de nos clics et de nos données ? Quels enjeux écologiques et géopolitiques charrient-ils à notre insu ? Trois ans après sa formidable enquête sur les dessous des énergies vertes, "La guerre des métaux rares" (plus de 70.000 exemplaires toutes éditions confondues, traduit en plus de 10 langues), Guillaume Pitron nous propose une enquête fascinante qui interroge le coût matériel du virtuel.



TENDANCEURS

Notre instagrameuse Mélanie Guisset, de melting.green, nous proposera deux « bons plans green » en slow fashion.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première