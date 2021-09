Tendances Première : La semaine de la mobilité sur Auvio

LES TRIBUS

Du 18 au 26 septembre, Q.ARTz, le nouveau festival d'arts multidipliscinaire mettra en avant les artistes LGBTQI+ en soutenant la culture, la diversité et les économies locales, notamment au travers d'expositions, d'ateliers, de spectacles ouverts à toutes et tous. Avec Laurent Mallet, le président de la Belgian Pride



DOSSIER

La semaine de la mobilité

La semaine de la Mobilité 2021 se déroule du jeudi 16 au mercredi 22 septembre. Le thème central de cette semaine est la marche, moyen de déplacement à part entière !

L'occasion pour nous de rappeler en quoi la marche est bonne pour la santé et comment la promouvoir au mieux.

Avec Bas DE GEUS professeur à l'UCLouvain, et Emilie Herssens coordinatrice de la plateforme Walk (www.walk.brussels)



TENDANCEURS

Laurent Munster de ¿Mi-orge, mi-houblon" nous parlera du Zwanze Day.

