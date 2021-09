Tendances Première : Et si l'heure de la renaissance entrepreneuriale avait sonné ? sur Auvio

LES TRIBUS

Et si l'heure de la renaissance entrepreneuriale avait sonné ?

Après période d'incertitude qui laisse la place à pleine d'opportunités : se lancer, passer à la vitesse supérieure, rebondir, partager les nouveaux modèles, progresser en digital, ... et construire une nouvelle économie plus résiliente, positive, enthousiaste ! On vous présente la 5? édition de `6 Jours Pour', le Salon digital des Entrepreneurs qui vise à apporter des réponses à tout entrepreneur en démarrage ou confirmé. Sous quelle forme se lancer ? Comment s'associer ? Comment financer son développement ? Comment gérer une équipe aujourd'hui ? Comment apprivoiser et choisir les bons outils digitaux pour se faciliter la vie et performer ? Comment rebondir ou tirer parti des récentes évolutions liées au marketing digital local et international, à la transition écologique, l'intelligence artificielle, le e-commerce, ... ? Avec Emna Chaouch, Coordinatrice du salon « 6 Jours Pour » et Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



DOSSIER

Ma mère. Mon analyse et la sienne (ed. odile Jacob)

«?Voilà la mère que j'ai eue, la mère qui a fini par tant dépendre de moi. Imprévisible, obstinée, têtue, incernable, méfiante, manipulatrice, exigeante, quelque peu sorcière, soucieuse de tout contrôler, de tout maîtriser. Je mettais ces caractéristiques sur le compte du danger qu'elle devait ressentir à être d'une autre culture, d'un autre âge, d'un tout autre monde que celui dans lequel nous vivions. Avec, comme corollaire, la crainte de ne pas pouvoir protéger ses enfants, ces enfants qui ont toujours été pour elle rien de moins qu'une partie d'elle-même.?»

Aldo Naouri explore le lien mère-fils et raconte comment la figure maternelle qui nous accompagne aux premiers jours de notre vie nous façonne, nous construit, nous marque de son empreinte.



TENDANCEURS

Noémie et Alex forment un jeune couple tout à fait charmant, ils projettent d'avoir un enfant et puis la maman d'Alex, Suzanne, commence à se comporter étrangement. Elle est atteinte d'une démence sémantique, une sorte d'Alzheimer. Elle redevient une enfant sous certains aspects, ne s'inquiète plus de rien, tout son rapport au monde est changé et commence alors un long cheminement pour le fils. "Comment poursuivre nos propres projets quand celui ou celle qui nous a élevé et chéri est en grande détresse ?"

"Comment trouver l'équilibre pour se préserver tout en étant présent pour son parent ?"

"Comment accepter cet être cher avec les changements amenés par la maladie ?"

Ce sont toutes les questions que le film soulève avec justesse et finesse sans jamais tomber dans le pathos. Avec Ann Vandenplas

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première