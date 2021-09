Tendances Première : Protéger la biodiversité marine sur Auvio

LES TRIBUS

Lirim TASDÉLÈN est psychopédagogue et sexothérapeute, spécialiste des questions de genre. Il viendra régulièrement nous en parler. Cette semaine : Qui sont les « Gender Fluid » ?



Protéger la biodiversité marine (Ed. Odile Jacob)

Écrit par un grand connaisseur des fonds marins, ce livre bouscule bien des idées reçues sur les atteintes à la biodiversité marine et sur sa protection.

En prenant pour exemple la Méditerranée, une évaluation assez révolutionnaire des impacts est présentée. L'originalité de cette approche repose sur la distinction des atteintes à la biodiversité de celles préjudiciables pour l'Homme. Cela conduit à mettre en évidence les plus nocives pour la vie marine afin d'en améliorer les dispositifs de protection.

Cet essai révèle aussi à quel point les outils juridiques déployés pour défendre les espèces menacées et les espaces naturels doivent être réformés.

Il est fort probable qu'au cours des décennies à venir les effets du changement climatique global et les introductions d'espèces bouleverseront la biodiversité. Cependant la Méditerranée, les mers et les océans de la planète reste-ront bien vivants, mais différents.

Alexandre Meinesz est un biologiste marin, plongeur et naturaliste, professeur émérite à l'université Côte d'Azur-laboratoire CNRS « Ecoseas »?.



Avec Chrystelle Charlier (www.imparfaites.be) passe aux bonnes résolutions.

