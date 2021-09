Tendances Première : Vieillir n'est pas un crime ! sur Auvio

LES TRIBUS

Ecoconso invite à passer à l'action avec des défis « less is more » à relever pendant 15 jours, pour construire « le monde d'après » dès maintenant, à son niveau. En plus de préserver l'environnement, on peut y gagner en santé, économies, convivialité... Less is more! Avec Ann Wulf, chargée de communication (donc elle ne pourra parler que de la campagne, pas aller en profondeur comme parler chiffres etc...)



Vieillir n'est pas un crime ! (Ed. du Rocher)

L'espérance de vie s'allonge. Chance ou malédiction ? Autrefois respectées, les personnes très âgées sont oubliées dans des lieux dévolus à la fin de vie loin du regard d'une société vouée à la performance. Malheur aux personnes très âgées, parfois polypathologiques, qui ne correspondent pas à l'image du « sénior dynamique » des publicités ! La valeur de ces vies « diminuées » est de plus en plus relativisée, et souvent intériorisée, entraînant une perte de confiance en soi, voire des dépressions ou un « phénomène de glissement » de très nombreuses personnes isolées qui se sont laissé mourir pendant la crise du Covid.

Les « très-vieux », peu capables de défendre leurs droits, sont une minorité discriminée à une époque où les demandes de respect et d'égalité des différents groupes de la population vont pourtant croissant. Dans cet ouvrage bouleversant, le Dr Véronique Lefebvre des Noëttes montre pourtant les solutions et la douceur de vieillir bien et nous fait entendre la voix et l'amour de la vie de nos aînés oubliés. Le docteur Véronique Lefebvre des Noëttes, psychiatre du sujet âgé, accompagne au jour le jour les patients atteints d'Alzheimer du plus grand hôpital de gériatrie de France. Elle est docteur en philosophie pratique et éthique médicale, ce qui la conduit à une double réflexion éthique et philosophique, ancrée dans une longue expérience clinique de praticien hospitalier.



L'esport au service d'une société plus inclusive, est- ce possible ? on en parle avec Aurélie Russanowska.

