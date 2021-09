Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Aline Schoentjes est sagefemme chez Amala. Elle nous parlera du toucher vaginal, cette habitude d'un autre temps.

https://www.naissance-amala.be/



DOSSIER

La psychologie derrière la radicalisation en ligne

Le rôle des médias sociaux dans la diffusion de la propagande extrémiste et terroriste ne cesse de croître. La reconquête de l'Afghanistan par les talibans, dont la stratégie de propagande repose désormais beaucoup sur les réseaux sociaux, en est une nouvelle preuve. En 2018, une enquête européenne révélait déjà que 77 % des adolescents ont déjà été confrontés à des appels, à des comportements violents sur les réseaux sociaux. Selon un récent rapport d'Europol, le risque de radicalisation en ligne n'a fait qu'augmenter depuis le début de la pandémie.

« Une approche psychologique, qui se concentre sur l'individu et sa résilience mentale, est cruciale et doit être développée dans les initiatives d'éducation aux médias et à la citoyenneté », affirme le Prof. Dr. Catherine Bouko. Dans le cadre du projet européen PRECOBIAS, l'Université de Gand étudie les mécanismes cognitifs qui peuvent amener un individu à se radicaliser et offre des outils gratuits aux professionnels de l'éducation.



TENDANCEURS

Fanny Carbonnel s'est lancée comme des millions de gens dans le monde, dans l'aventure des monnaies virtuelles. Elle viendra régulièrement nous raconter son expérience. Aujourd'hui : la petite histoire du Bitcoin.

