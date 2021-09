Tendances Première : Microbrasseries sur Auvio

LES TRIBUS

On part à la découverte de la littérature jeunesse avec Déborah Danblon?:

Géraldine Barbe - Un jour, je te mangerai - Éditions École des Loisirs

Jennifer Donnelly traduit de l'anglais par Matthieu Farcot - Vilaine - Éditions Michel Lafon

DOSSIER

Microbrasseries

Certains leurs prédisaient un avenir à court terme. Mais force est de constater que le nombre de microbrasseries ne cesse de se multiplier dans notre pays. La Belgique redeviendrait-elle le pays de la bière ? Quelles sont les typicités de ces brasseries, les goûts et tendances mis en avant ? Pourquoi cet engouement vers le local et la bière du voisin ? Les formations se sont-elles adaptées à ces micro-brasseries ? Nous en parlerons avec Laurent Munster zytologue à?"Mi-orge, mi-houblon", Joël Galy de la Brasserie de la Mule. Marc Cleeremans, brasseur et formateur en IFAPMe et Axel Henrard de la "Belgian Home Brewers Association"



TENDANCEURS

Eric Mazuy et (www.askmewine.eu) nous propose un mariage audacieux?: vins et salades.

