Tendances Première : La médecine des systèmes sur Auvio

LES TRIBUS

Dans une époque aussi marquée par le numérique, apprendre la programmation est devenu presque aussi important que savoir lire et écrire pour quiconque souhaite comprendre la société d'aujourd'hui. CoderDojo relance donc, ses `Dojos' gratuits pour apprendre aux enfants la programmation en s'amusant.

On en parle avec Valérie Gillon Community Lead chez CoderDojo Belgium



DOSSIER

La médecine des systèmes - HYGIEIA

Aujourd'hui, la médecine est de plus en plus connectée au monde digital. Mais comment faire en sorte que Big-data, bio-informatique, recherche et médecine soit bien au service du patient ? C'est le défi de la médecine de système et d'HYGIEIA, un projet novateur destiné à répondre aux énormes défis de la pandémie de COVID-19 mais également à d'autres situations de type pandémique ou maladies complexes non-infectieuses.

L'approche multidimensionnelle (clinique, épidémiologique, biologique, génétique...) mise en place dans le cadre du projet s'inscrit clairement dans la médecine de demain et prolonge l'actuelle logique de digitalisation de la médecine.

On en parle avec Le Pr Jean-Luc Balligand, Président de l'Institut de Recherche Expérimentale et Clinique (IREC) à l'UCLOuvain, Le Pr Jean-Cyr Yombi du Service de médecine interne et maladies infectieuses aux Cliniques universitaires Saint-Luc et Tessa Schmidburg, secrétaire générale de la Fondation Saint-Luc.



TENDANCEURS

Avec Mélanie Guisset, journaliste, instagrameuse Melting.Green

