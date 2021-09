Tendances Première : Tandem Local sur Auvio

LES TRIBUS

La 4e Conférence internationale du PASG (Groupe d'étude sur l'aliénation parentale) se tiendra les 9 et 10 septembre 2021 au Parlement européen avec un thème essentiel : « Protégeons les liens familiaux après la séparation » On en parle avec Marie-France Carlier, juge de la Famille et de la Jeunesse de Namur



DOSSIER

Tandem Local

De juillet à septembre 2019, François Legrand et Ludovic Bollette ont parcouru à vélo plus de 1000 Km à travers les 10 provinces belges afin de rencontrer des producteurs locaux, des épiciers, des distributeurs et des coopératives. À travers un périple à vélo, l'équipe voulait donner la parole aux citoyen.ne.s qui, aux quatre coins du pays, se mobilisent chaque jour pour proposer de nouveaux modèles alimentaires à la fois plus justes et plus solidaires.

Le film sera projeté dans le cadre du festival « Nourrir Bruxelles 2021 ».



TENDANCEURS

A l'occasion de la fête nationale vietnamienne, Nathalie Masset, notre sommelière du thé nous propose une grande spécialité : le thé au lotus.

