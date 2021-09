Tendances Première : Des conseils pour combattre l'angoisse du retour au travail sur Auvio

LES TRIBUS

Les conseils pour combattre l'angoisse du retour au travail.

Troquer son livre d'été contre une vilaine montagne de mails. Laisser derrière soi les senteurs de la mer pour retrouver le « doux » parfum du métro. Voir les jours se raccourcir à mesure que sa boîte mail ne cesse de grossir. Comme chaque fin de vacances d'été, on peut être traversé par un sentiment de tristesse ou de nostalgie. Plus encore cette année puisque le mois de septembre représente, pour un bon nombre, le vrai retour au travail après de longs mois de séparation. Alors comment réussir sa rentrée professionnelle ? Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



DOSSIER

Mieux réussir ensemble - réapprendre le travail d'équipe



Après plusieurs mois de télétravail obligatoire, et après avoir dû s'adapter à une vie professionnelle plus « solitaire », tous envisagent un retour en entreprise. Il faudra, pour certains, réapprendre le travail d'équipe. C'est peut-être l'occasion d'adopter de nouveaux comportements. L'objectif de ces comportements est : davantage de performance, d'efficience, de bien-être, de résultat, de sécurité, de satisfaction, etc.

Ils sont calqués sur l'expérience des équipages de l'aviation civile, pour qui le collectif est une nécessité.

Le livre « Mieux Réussir ensemble » écrit par Guillaume Tirtiaux, coach, pilote sur Boeing 777 et formateur à Air France, fourmille de bonnes pratiques. Il sera notre invité



TENDANCEURS

Ann Vandenplas, notre artiste instagrameuse, nous parle de cyberharcèlement.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première