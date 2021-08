Tendances Première : Projet Jeunes en formation en alternance sur Auvio

LES TRIBUS

Les « non-conseils de rentrée»: quand la médecine rend malade !

Avec Pierre Schepens, psychiatre, directeur de la clinique de la forêt de Soignes.



LE DOSSIER

Projet Jeunes en formation en alternance

Le non-marchand n'a pas forcément bonne presse. Pourtant, ce sont des secteurs tournés vers l'humain, des soins à l'associatif, des secteurs qui ont du sens et qui ont montré ces derniers mois à quel point ils étaient essentiels.

Cette année encore, les formations en alternance de ce secteur pourraient être une véritable occasion pour les jeunes.

Avec Souhade El Mehdaoui, responsable projets FEBI et Patricia Mawet responsable de sections au CEFA de la Ville de Bruxelles



LES TENDANCEURS

La génération alpha, ces petits adultes en quête d'émotion.

La génération alpha, nés à partir de 2010, devrait accélérer les bouleversements en marketing et en communication. On en parle avec Aurélie Russanowska.

