Tendances Première : sur Auvio

Tribus : Comme à son habitude, Marc Van Beneden viendra nous éclairer sur un des aspects et questionnements fréquemment posés au sein de son étude notariale.



Dossier : Comment amener une approche différente et complémentaire à la médecine traditionnelle. Pourquoi ne pas s'ouvrir à des notions mises en avant dans la médecine fonctionnelle. Stéphane Résimont et Alain Andreu sont les auteurs de "Pleine santé", éd. Résurgence. Ils seront nos invités



Nos rendez-vous, nos retrouvailles : Direction les îles grecques pour ce dernier apéro d'été. Que mange-t-on à l'heure de l'apéro. Comment se déroulent les apéros sur les îles. Que préparer chez soi? Giorgos Svanias du restaurant Strofilia nous mettra l'eau, ou plutôt l'ouzo, à la bouche.

