Tendances Première : Je suis en vacances et j'y reste ! Mode de vie décalé, comment casser la routine. sur Auvio

Les Tribus : Adolescence : comment gérer la reprise scolaire ?

Il y a eu le Covid et puis les vacances, les techniques de travail de nos adolescents ont été totalement bouleversées. La rentrée approche et les habitudes scolaires sont bien loin, alors comment aider vos enfants à aborder la rentrée scolaire ? Bruno Humbeeck psychopédagogue à l'UMons, vous donne quelques pistes.



DOSSIER : Je suis en vacances et j'y reste ! Mode de vie décalé, comment casser la routine.

Pas de rentrée scolaire pour ces Belges qui ont décidé de faire du voyage leur mode de vie. À bord d'un voilier, dans une caravane ou en vadrouille, ils ont quitté le ¿métro boulot dodo¿ pour réinventer leur quotidien. Comment ont-ils réussi à tout plaquer ? Pourquoi ont-ils fait le choix de partir ? Valentine et son fils Nicolas, Jérémy Lantin @Jeremybackpaker et Sandrine racontent leur aventure à Cédric Wautier.



Nos Rendez-vous, Nos retrouvailles : L'Apéro en Italie

Cet été le soleil belge a décidé de nous bouder, qu'à cela ne tienne : ¿???? On s'en ira toute la vie, danser le calypso en Italie et boire allegreto man non troppo ???? ¿... Vous l'avez deviné, nous partons l'apéro en Italie, déguster les spécialités culinaires entre Naples et Florence.

