Tendances Première : DOSSIER : Pour en finir avec le gaspillage alimentaire ! sur Auvio

Les Tribus : l'Humanitude et Les personnes âgées

Comme tous les 15 jours, Pierre SCHEPENS, Directeur général médical de Silva Médical vient analyser l'actualité, cette semaine il nous parle d'Humanitude. Cette méthodologie de soin qui vise à prendre soin des personnes âgées dans le respect de leurs particularités d'humains.



Le Dossier : Pour en finir avec le gaspillage alimentaire !

Votre frigo est plein et souvent vous en venez à jeter les courgettes, concombres et autres nourritures que vous n'avez pas consommées ? Vous n'êtes malheureusement pas le seul, en Belgique environ 3,6 millions de tonnes de nourriture sont jetées tous les ans. La québécoise Estelle Richard, auteure du livre ¿Pour en finir avec le gaspillage alimentaire¿ et la française Natacha Mouton auteure de ¿Ma petite Cuisine Anti-Gaspi ¿ nous expliquent leur méthode pour ne pas jeter nos aliments à la poubelle.

Nos Rendez-vous, Nos retrouvailles : Quartiers Libres !

« Quartiers Libres » vous propose des activités culturelles entièrement gratuites jusqu'au 29 août dans la Ville de Charleroi et l'Eden. Pendant 4 week-ends les habitants du quartier pourront se retrouver au pied de leur immeuble pour rire et découvrir ensemble. Fabrice Laurent, Directeur de l'Eden, raconte cette envie de partage culturelle.

