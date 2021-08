Tendances Première : DOSSIER : Comment consommer les produits de l'été durant l'année ? sur Auvio

Les Tribus : Le business des faits divers : Enlèvement », « assassinat », « breaking news »



Vous trouvez ce titre racoleur ? Un peu ? Ah, beaucoup... Peut-être à l'image de certains articles de faits divers qui procurent aux médias parfois leurs meilleures audiences. Ce phénomène qui est devenu un business au fil des années, avec la liste des documentaires à succès sur Netflix ou avec le tout récent lancement de la nouvelle plateforme « Scène de crime TV » entièrement dédiée aux faits divers. Quand le plus sordide rime avec profit. Alors à qui profite le crime ? Avec Jean-Olivier Collinet.







Le Dossier : Comment consommer les produits de l'été durant l'année ?



Un été pluvieux, et malgré ce climat automnal votre potager a vu naitre quelques courgettes, tomates et autres légumes estivaux. La rentrée est proche, vous vous demandez comment conserver ces produits du soleil ? Comment réchauffer votre cœur en plein hiver avec des produits d'été ? Grégoire Gillard du restaurant ¿ Barge ¿ et Aline Gérard de la ¿¿Table d'Aline ¿, vous livrent leurs trucs et astuces !







Nos Rendez-vous, Nos retrouvailles : Théâtre au vert !



La vingtième édition du festival ¿ Théâtre au vert ¿ a débuté ce mardi 17 août 2021. Un hommage à Maurane, une adaptation de « Pierre et le Loup », des concerts-spectacles, une évocation du jazz, des contes, une adaptation de poésies de Baudelaire, du cirque, de l'acrobatie, une sieste acoustique... Bernard Ligot, Coordinateur Presse & Relations publiques nous présente cette programmation variée !

