Tendances Première : DOSSIER : Diagnostiqué Dyslexique, et après ? sur Auvio

Les Tribus : Le rebond inspirant d'Ann Vandenplas : L'écriture marketing.

Durant tout l'été, Ann Vandenplas, comédienne, chanteuse, chroniqueuse, instagrameuse, nous inspire avec ses «?Rebonds inspirants?». Chaque mardi, Ann nous emmène à la rencontre de ces personnes qui ont choisi de rebondir durant la crise sanitaire, et qui en profitent pour changer d'activité professionnelle, pour se tourner vers une activité bénévole, pour réinventer leur métier. Ce mardi, Ann nous propose de rencontrer Fred Wauters, copywriter et spécialiste en stratégie de contenus.



Ingénieur commercial de formation, professeur de compta, de marketing, d'économie en haute école mais aussi au Burkina Faso, musicien de jazz et instructeur de Krav maga, Fred Wauters est un fonceur. Deux choses ont aidé Fred dans ses réflexions professionnelles : la crise covid bien entendu mais aussi le cancer. Depuis 2020, il se consacre entièrement à sa passion principale : expliquer les choses.







Le Dossier : Diagnostiqué Dyslexique, et après ?



Les mots se mélangent, difficile de connaitre l'ordre des lettres et d'arriver à lire. La dyslexie est un trouble de l'apprentissage neurologique, qui reste encore méconnu du grand public. À force de stratégie et de triche beaucoup d'enfants restent parfois sans diagnostic avant l'âge adulte. Pourtant selon l'Organisation Mondiale de la Santé : 8 à 10 % de la population serait touchée. Bernadette Piérart logopède et autrice du livre : « Votre enfant est dyslexique » et Benjamin Stevens, logopède et auteure de la méthode d'apprentissage à la lecture : " Apili ", vous aide à accompagner vos enfants.







Nos Rendez-vous, Nos retrouvailles : Le chant d'Éole



Les viticulteurs le chant d'Éole proposent des visites guidées de leur vignoble et de leur chai avec dégustation à la clé. Découvrez l'histoire du vignoble, le choix des cépages, la plantation et l'entretien des vignes. Une initiation aux bases de la viticulture avec Hubert Ewbank fondateur du domaine du chant d'Éole.

