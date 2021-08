Tendances Première : Le tatouage : mode éphémère ou indémodable ? sur Auvio

Fictions d'Hier - Sciences d'aujourd'hui : Inception et les rêveurs lucides



Que se passe-t-il dans la tête d'un rêveur ? Comment le cerveau agit-il ? La conscience et l'inconscience sont-elles si différentes ? Les neurosciences ont réalisé des bonds en avant dans la connaissance de notre cerveau, mais butent encore sur quelques énigmes. Avec le 8ème épisode de « Fictions d'Hier - Sciences d'aujourd'hui », nous plongeons dans les rêves. Un feuilleton réalisé par Véronique Thyberghien et Cédric Vanstraelen, une Co Production La Première et We Tell Stories.







LE DOSSIER : le tatouage : mode éphémère ou indémodable ?



Du papillon de votre tante Jeanine aux formes géométriques qui recouvrent le dos de votre cousine Jade, le tatouage est partout ! Selon des chiffres du Service public fédéral Santé publique publiés en 2017, les Belges seraient environ 500.000 à se faire tatouer chaque année. Inscrire des motifs sous sa peau, une histoire vieille comme le monde qui connait un vrai essor technologique. Alix Nyssen, historienne de l'art, Jean-Pierre Mottin, tatoueur spécialisé en « dot work géométrique » et Mathieu Guennaoui, responsable laser du cabinet HCED, nous aident à mieux comprendre l'encre sous votre peau.







NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : la ferme de la vallée



La ferme de la vallée est une ferme pédagogique qui existe depuis 1993, ces agriculteurs y cultivent de la betterave, du froment, des pommes de terre et de l'épeautre mais élèvent également toutes sortes d'animaux. L'été, les agriculteurs proposent des stages d'une semaine pour les enfants de 4 à 12 ans. Vos enfants y apprendront la base de l'agriculture, mais aussi à faire du pain, du beurre et de la farine. Bertrand Habbay, animateur à la ferme de la Vallée nous présente son terrain de jeu.

