Tendances Première : Binge Drinking : de l'ivresse à la détresse sur Auvio

LES TRIBUS : « Vous allez adorer prendre la parole » !



Nos enseignants ne cessent de nous le répéter : « il n'y a pas de questions idiotes », pourtant prendre la parole en public, ce n'est pas facile. Certains appréhendent l'exercice et ont des crises d'angoisses rien qu'à l'idée de s'exprimer devant une audience, souvent ils préfèrent se taire plutôt que de se risquer à une bourde. Pourtant ils existent des techniques pour passer le cap, Martine?Guillaud, délie les langues dans son ouvrage : « Vous allez adorer prendre la parole » !











LE DOSSIER : Binge Drinking : de l'ivresse à la détresse



Le Binge Drinking connu aussi sous le nom de « biture express », c'est boire énormément d'alcool dans un laps de temps très court pour atteindre un point de non-retour. Un rite qui se pratique dès l'adolescence et qui n'est pas sans conséquences. Les habiletés émotionnelles et interpersonnelles, les fonctions cognitives et le fonctionnement cérébral sont fortement impactés par cette pratique. Pierre Maurage docteur en Sciences Psychologiques et co-auteur du livre « Le binge drinking chez les jeunes » et Martin De Duve, directeur d'Univers Santé, nous parlent de ce phénomène de société.









NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : L'Apéro Charentais



De l'intérieur des terres au port de la Rochelle, venez découvrir les spécialités charentaises aux côtés de Piqthiu, un bon vivant originaire de la région. Un manuel du savoir-vivre charentais, pour apprendre à déguster l'apéro en bonne et due forme.

