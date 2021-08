Tendances Première : DOSSIER : « Quand la mère est absente » sur Auvio

LES TRIBUS : Bas les masques !

Vos enfants en ont assez des écrans et de la morosité ambiante ? L'ASBL « Bas les masques » propose des cours de théâtre, de chant et de danse. L'Idée ? Prendre confiance en soi, réveiller sa créativité tout en abordant des thématiques citoyennes. Solidarité, respect et enthousiasme sont les modi operandi des équipes de l'ASBL, de quoi aiguiser la curiosité de chacun. Amandine Pitance, chef de chœur à « Bas les masques », nous partage sa passion du spectacle.



LE DOSSIER : « Quand la mère est absente »

On parle souvent de la mère de façon idéalisée, pourtant il n'est pas toujours facile d'être maman. Employée exemplaire, épouse séduisante et maman dévouée, le modèle culturel occidental pèse sur les épaules des femmes et parfois jusqu'au « craquage ». Comment aider les mamans dans la détresse ? Comment retisser des liens familiaux abimés ? Hélène Romano, psychothérapeute clinicienne, vient en aide à ces mamans psychologiquement évaporées dans son livre « Quand la mère est absente ».





NOS RDV/NOS RETROUVAILLES : Du champ à l'assiette.

Smala c'est d'abord un champ à Anderlecht, trois amies et l'envie de consommer des produits en circuit court. Arth la cheffe, Zophia la maraichère et Anaïs la coordinatrice du projet servent dans leur ginguette des légumes issus de leur champ. Smala c'est donc un endroit où se régaler mais également un lieu pour faire ses emplettes. Le samedi un marché vous propose les produits de Zophia, mais également d'autres productions locales et tout ceci en pleine ville ! Anais Verrigdt, nous explique le projet Smala !

